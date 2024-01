Heute wird Deutschland in Düsseldorf das offizielle EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz bestreiten. 50.000 Zuschauer werden kommen.

Am Mittwoch wird Deutschland in Düsseldorf das offizielle EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz bestreiten (20.45 Uhr im ZDF). Es wird ein Rekordspiel, mehr als 50.000 Zuschauer werden ins Fußballstadion ans Rheinufer kommen. Die Freude ist groß, die Erwartungen der Fans auch, und der Druck des Deutschen Handball-Bundes, der die Zeit ab 2022 als Jahrzehnt des Handballs auserkoren hat, ebenfalls. Sportredakteurin Inga Böddeling stellt in dieser Podcastfolge Handball-Nationalspieler Paul Drux die Frage aller Fragen: Ist diese Mannschaft überhaupt bereit für die EM? Es geht um den Mix aus Routiniers und jungen Wilden. Wer kann Leistungsträger werden und welcher Spieler wäre gut für eine Überraschung? Viel Spaß beim Reinhören. Habt Ihr Fragen, schickt uns gern eine E-Mail an morgenpost-podcast@funkemedien.de Beste Grüße aus der Redaktion!