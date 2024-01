Die Hauptstadt geht dieses Jahr in die dritte Wahl in drei Jahren. Um die Hintergründe geht es in dieser Folge unseres Shortcasts.

Mit dem neuen Jahr hat auch ein neuer Wahlkampf begonnen: Nach der Abgeordnetenhauswahl 2023 muss jetzt auch die Bundestagswahl in Berlin wiederholt werden. Zumindest in Teilen. Warum das so ist, welche Auswirkungen das haben könnte und wer am 11. Februar wieder wählen muss, klären die Morgenpost-Redakteure Marc R. Hofmann und Jörg Krauthöfer in dieser Folge unseres Shortcasts. Wiederholungswahlen in Berlin erklärt: https://www.morgenpost.de/bezirke/pankow/article240922676/Plakate-haengen-Berlin-wieder-im-Wahlkampfmodus.html Adresssuche auf der Seite des Amts für Statistik: https://www.wahlen-berlin.de/wahlen/BU2024/adresssuche/index.html