Heute werfen die beiden Morgenpost-Redakteure Jessica Hanack und Jörg Krauthöfer einen Blick auf das Jahr 2024 und beleuchten die wichtigsten Ereignisse, die uns in den kommenden Monaten bevorstehen. Tatsächlich gibt es vieles, auf das sich die Berliner jetzt freuen dürfen. Gut, die Erhöhung der Ticketpreise beim Verkehrsverbund gehört vielleicht nicht unbedingt dazu. Vielleicht fahren aber die Züge dann pünktlich. Diese Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber: Die Beschäftigten vom Land Berlin bekommen mehr Geld, die Anzahl der E-Scooter soll reduziert werden, und die Straßenbahnlinie M18 fährt direkt von Hellersdorf nach Mitte. Wer sich eine Balkonsolaranlage nach Hause holen möchte, bekommt weiterhin eine staatliche Förderung. Sportlich gesehen sind wir in der Hauptstadt 2024 top aufgestellt. Die Handball-EM macht im Januar den Auftakt, und im Sommer finden sechs Spiele der Fußball-EM in Berlin statt. Geht doch. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache: Wir wünschen Euch einen guten Rutsch nach 2024, bleibt gesund und uns gewogen. Euer Podcast-Team der Berliner Morgenpost PS: Wir haben einen neue Email-Adresse: Morgenpost-podcast@funkemedien.de