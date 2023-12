Corona ist wieder in den Schlagzeilen. Die Inzidenzen steigen weiter, während die Arztpraxen in Berlin und Brandenburg in der Erkältungssaison ohnehin gut besucht sind. Masken in S-Bahn, Bus und Einkaufsläden sind wieder ein alltägliches Bild. Wenn die Politik zustimmt, gibt es den Krankenschein demnächst auch wieder am Telefon. Die Morgenpost-Redakteure Marc R. Hofmann und Jörg Krauthöfer bringen Euch in dieser Shortcast-Folge auf den aktuellen Stand der Corona-Lage in der Hauptstadt.

