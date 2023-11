Es ist das berühmteste Sportfest der Welt, die Olympiade. Nächstes Jahr findet sie in Paris statt, und bereits jetzt laufen die Planungen für die Olympischen Spiele 2036 und 2040. Deutschland wird nun entscheiden, ob es sich bewirbt, und auch Berlin, zumindest der Berliner Senat, wäre gerne dabei.

Es ist das berühmteste Sportfest der Welt, die Olympiade. Nächstes Jahr findet sie in Paris statt, und bereits jetzt laufen die Planungen für die Olympischen Spiele 2036 und 2040. Deutschland wird nun entscheiden, ob es sich bewirbt, und auch Berlin, zumindest der Berliner Senat, wäre gerne dabei. Die Morgenpost-Redakteure Jessica Hanack und Jörg Krauthöfer bringen Euch in dieser Shortcast-Folge auf den neusten Stand, was die Bewerbung Deutschlands und Berlin für die Olympischen Spiele 2036 oder 2040 betrifft.