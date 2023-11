Immer Hertha – Feel-Good-Punkt

Berlin. Es fühlte sich an wie eine Niederlage. Nach einer 2:0-Führung schenkt Hertha BSC den Sieg bei Hannover 96 noch her und fährt mit einem Punkt zurück in die Hauptstadt. Doch was für den Berliner Fußball-Zweitligisten wie eine verpasste Chance wirkte, war in Wahrheit gar keine so schlechte Entwicklung. Wieso das Ergebnis einen tiefen Einblick in den Zustand der Mannschaft gab?

Und warum die Berliner in einer besonderen Statistik sogar Tabellenführer sind? Darüber spricht Morgenpost-Sportredakteurin Inga Böddeling mit Hertha-Experte Sebastian Stier in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht‘s um neue Abwehrsorgen, die nach der Verletzung von Kapitän Toni Leistner auf den Klub zukommen, um die enge Gemengelage in der Zweiten Liga, Grüße nach Gelsenkirchen, und um einen Blick auf ein Spiel, das es so noch nie gab.

Viel Spaß beim Reinhören!