40: Paul Auster / Junivers / Anette Pehnt

Was hast Du am Wochenende gelesen? Und wie war’s? Aus diesen Fragen haben das Literaturhaus Berlin (Li-Be) und die Berliner Morgenpost einen Podcast gemacht. Drei Menschen, die sich für Literatur begeistern, treffen sich nun alle zwei Wochen, um sich darüber zu unterhalten, was sie derzeit im weiten Feld der Texte und Bücher bewegt. Janika Gelinek und Sonja Longolius, die das Li-Be, das Literaturhaus Berlin, leiten, und Felix Müller, der Chef des Kulturressorts der Berliner Morgenpost, unterhalten sich in der 39. Folge über:

Paul Auster: Baumgartner, Rowohlt 2023: Sy Baumgartner, ein emeritierter Philosoph, blickt auf sein Leben zurück – und auf seine große Liebe. Ein Buch über Lebensbilanzen und Verlusterfahrungen.

Junivers. Vom Übersetzen eines Verses, Urs Engeler 2022. Wie ist es, wenn man an der Übersetzung eines Verses verzweifelt? Menschen aus der Praxis geben Auskunft.

Anette Pehnt: Die schmutzige Frau, Piper 2023. Eine Frau wird aus ihrer Wohnung ausquartiert und schreibt Geschichten über eine andere Frau. Oder ist alles ganz anders? Ein faszinierendes Spiel mit Wahrheit und Fiktion.