Kubicki flucht aus der Karibik, Scholz macht den Habeck

Ein Hoch auf die Doppelmoral, Grüne überleben Parteitag, Porsche für alle zum 18. Geburtstag und Tod durch Bettwanzengift. Paul und Hajo Schumacher starten im frischen Mutmachpodcast von Funke mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die Woche. Unsere Themen: Wolfgang Kubicki (FDP) pestet vom Kreuzfahrtschiff aus der Karibik gegen Habecks Klimapolitik. Warum Erben sozialen Sprengstoff birgt. Guilty pleasure Andrea Berg. Kanzler Scholz will jetzt auch Influencer werden. Lindner und sein Sündenbock. Wie man Chat GPT sabotiert. Die Erotik der Arbeitsschutz-Comedy. Superstar Haubentaucher. Das Restaurant der falschen Bestellungen. Der letzte SPD-Fanboy und der Service-Tipp: BAFöG nicht vom Geldautomaten im Bordell abheben. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 682

Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: „Ich frage für einen Freund ...“ Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag.

