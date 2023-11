Folge 32: Wie man im Büro und unterwegs gesünder isst

Seit sich das Homeoffice in vielen Arbeitsbereichen durchgesetzt hat, haben viele Menschen angefangen, wieder mehr selbst zu kochen. Im eigenen Haushalt gelingt es meist mit überschaubarem Aufwand, ein gesundes Mittagessen zu fabrizieren. Doch viele Berufstätige stehen weiterhin täglich vor der Herausforderung, wo sie mittags schnell etwas zu essen herbekommen. Viele versorgen sich der Einfachheit halber mit Convenience-Nahrung aus dem nahegelegenen Supermarkt oder mit Fastfood vom Imbiss oder Schnellrestaurant. Aber auch wer Zeit und Geld hat, ins Restaurant zu gehen, bekommt nicht unbedingt immer gesundes Essen. Worauf man im Lokal achten muss und wie man erkennt, ob wirklich frisch gekocht wird, das verrät Dr. Matthias Riedl in dieser Podcast-Folge. Der Ernährungs-Doc gibt auch Tipps, wie man sich auch unterwegs selbst versorgend kann. Außerdem sprechen wir sprechen in dieser Folge darüber, ob Äpfel wirklich so gesund sind oder ob es sich dabei um einen Ernährungs-Mythos handelt. Und zum Abschluss gibt es wieder ein Rezept aus der Express-Küche. Weitere Folgen unter https://www.abendblatt.de/podcast/ernaehrungspodcast/ und auf YouTube. Das aktuelle Rezept findet Ihr auf abendblatt.de