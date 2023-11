Berlin will Magnetschwebebahn testen

Berlin. Ob Seilbahnen, Drohnentaxis, das unterirdische Hochgeschwindigkeitssystem Hyperloop oder Magnetschwebebahnen – Vorschläge für neuartige Konzepte für den öffentlichen Verkehr gibt es in Deutschland in schöner Regelmäßigkeit. Meist laufen diese Ideen von Bundes- oder Landespolitikern ins Leere. Jetzt wirft die Berliner CDU die neuerliche Idee einer Magnetschwebebahn auf den Markt und erntet Kopfschütteln. Jessica Hanack und Jörg Krauthöfer beleuchten in dieser Shortcast-Folge die Hintergründe und werfen auch einen kleinen Blick zurück in die 1980er Jahre, als schon mal eine Magnetschwebebahn durch die Metropole schwebte.

