Olaf Scholz hat ausgewummst, Snoop Dogg kifft nicht mehr

Brodeln vorm Parteitag der Grünen, Abenteuerurlaub in Neukölln und traumatische Erinnerungen an die „Heiße Hexe“. Paul und Hajo Schumacher starten den Mutmachpodcast von Funke mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche. Unsere Themen: Endlich wird eine Weihnachtsbaum-Affäre aufgeklärt. Wie sich das Unterhosenmaterial auf die Manneskraft auswirkt. Peter Fox räumt ab. Bewohner fliehen, Touristen stürmen Neukölln. Wie schält man einen Granatapfel? Chips mit Glühweingeschmack und die „AS Baum 2“. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 679. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de