Warum es beim Abschiednehmen hilft, den Sarg zu bemalen

„Es kann sehr tröstend sein, den Sarg selbst zu gestalten“ - Einfühlsam, aber wunderbar offen beantworten die Berliner Bestatterinnen Katrin Trommler und Sarah Benz im Mutmachpodcast von Funke letzte Fragen über das Tabuthema Tod: Wie behalten Verstorbene einen Platz im Leben? Dürfen Angehörige den toten Körper waschen? Braucht die Asche immer eine Urne? Was dürfen wir Kindern zumuten? Was, wenn jemand einen Sarg aus Pilzgeflecht bestellt? Oder das Carbonmodell in Ferrarirot? Dürfen wir den Sarg auch innen frei gestalten? Warten Seelensuppe, Wurmlochreisen oder ein Wolkenplatz auf uns? Und was hat Holunder mit dem Tod zu tun? Plus: Wann ist die Trauer denn endlich mal vorbei? Manchmal nie. Folge 674. Das Buch von Kathrin Trommler und Sarah Benz Sarggeschichten, der e. V. Der Youtube-Kanal Sarggeschichten Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de