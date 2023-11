Immer Hertha - Pokal-Party und Liga-Langeweile

Hertha zeigt in der vergangenen Woche zwei Gesichter, wahrt aber zweimal die weiße Weste. Zieht ein Fazit: der Podcast. Ein Sieg, ein Remis! Erst zieht Hertha BSC dank der besten Saisonleistung ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein, dann gibt es in Rostock das erste Unentschieden dieser Spielzeit. Der Berliner Fußball-Zweitligist bleibt in der englischen Woche ohne Niederlage, verpasst aber einen großen Sprung in der Tabelle.

Wie die Mannschaft von Pal Dardai im Pokal gegen Mainz begeisterte? Und warum das Selbstvertrauen aus diesem Erfolg in Rostock nicht zu sehen war? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Inga Böddeling und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha“-Podcasts.

Außerdem geht‘s um neue Fußballgötter beim Hauptstadtklub, um den Genuss eines Spiels ganz ohne VAR, um die Reifeprüfung des Berliner Wegs, um Wiedergutmachung gegen den Hamburger SV und um einen Blick auf ein ganz besonderes Heimspiel am kommenden Sonnabend.

Viel Spaß beim Reinhören!