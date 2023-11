Erlöser Habeck und Baerbocks Rubiales-Moment

Atombombenspielchen um Gaza, frische Maronen aus dem Grunewald, Pandas, die im großen Stil abgeschoben werden und shitmoves für Teenager - der Mutmachpodcast von Funke startet mit Paul und Hajo Schumacher in die neue Woche.

Unsere Themen: Weshalb Philosophie und Kinderbuch gut auf Politik vorbereiten, schlechte Witze vorm Altar, Sex and the City mit C.G. Jung, Kleinkunst, Bischof und der Ständer, Hobby-Scham von Larp-Aktivisten, Schicksalstag 9. November, Haarrisse zu Canyons, Kunstwerk als Türstopper, abstürzende Wollschafe und immer wieder Beatles. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos verrät, was die Woche wichtig wird. Folge 673