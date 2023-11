"Du redest wie Deine Mutter, Schatz" und weitere shitmoves

„Du immer mit deiner schlechten Laune…“ - ein kleiner Satz mit großer Sprengkraft. Denn wer so spricht, der unterstellt, wird persönlich und lenkt vom Thema ab. Heute im Mutmachpodcast von Funke: Shit moves und andere Manipulationstechniken. Suse, Paul und Hajo Schumacher über die miesesten Tricksen und schlaue Gegenreaktionen: Nichtigkeiten aufblasen, Doofstellen, Ironie, Rollenwechsel, Scheinfragen, Nachäffen, Posen, Dauer-Opfer, vergiftete Komplimente, Babysprache, Fragenfeuerwerk, gespielte Inkompetenz oder dreistes Behaupten. Plus: „Du siehst doch Gespenster.“ Folge 671. SZ-Artikel über Iris Gavric und Matthias Renger Buch: Manipulation und Selbsttäuschung von Prof. Rainer Sachse Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs + Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de