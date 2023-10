Das Herbsthirn: Warum wir jetzt am klügsten sind

Friedhof, Kompost, Erntedank - der Herbst sorgt für gemischte Gefühle, volle Scheunen, Melancholie und drängende Fragen: ibt es ein Herbsthirn? Zieht die Trottellumme gen Süden? Warum Neil Young jetzt gerade richtig ist? Und was tun gegen kampfbastelnde Kinder? Suse, Paul und Hajo Schumacher schwelgen im Mutmachpodcast von Funke in Herbstgefühlen. Mit dabei: Warme Erinnerungen an den Erntedankgottesdienst. Wie sich Igel, Eichhörnchen und Chlorophyll auf den Winterschlaf vorbereiten. Die perfekte Herbstmusik. Dankbarkeit zulassen, Melancholie genießen und oder wilde Feiern? Ist Halloween moderner Straßenraub? Optische Orgien bei Rotbuche, Wein und Essigbaum. Ameisenpodcast und Gingko, der nach Kotze riecht. Und dann ab in die Höhle. Plus: ein heiteres Herbstquiz. Folge 668.

Friedhof, Kompost, Erntedank - der Herbst sorgt für gemischte Gefühle, volle Scheunen, Melancholie und drängende Fragen: ibt es ein Herbsthirn? Zieht die Trottellumme gen Süden? Warum Neil Young jetzt gerade richtig ist? Und was tun gegen kampfbastelnde Kinder? Suse, Paul und Hajo Schumacher schwelgen im Mutmachpodcast von Funke in Herbstgefühlen. Mit dabei: Warme Erinnerungen an den Erntedankgottesdienst. Wie sich Igel, Eichhörnchen und Chlorophyll auf den Winterschlaf vorbereiten. Die perfekte Herbstmusik. Dankbarkeit zulassen, Melancholie genießen und oder wilde Feiern? Ist Halloween moderner Straßenraub? Optische Orgien bei Rotbuche, Wein und Essigbaum. Ameisenpodcast und Gingko, der nach Kotze riecht. Und dann ab in die Höhle. Plus: ein heiteres Herbstquiz. Folge 668. Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen Literaturempfehlung: Kathrin Hinrichs & Hajo Schumacher Buch: "Ich frage für einen Freund..." Das Sex-ABC für Spaß in den besten Jahren, Klartext Verlag. Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de