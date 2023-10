Immer Hertha - Schöne Schweinerei

Hertha verpasst in Nürnberg den dritten Auswärtssieg in Folge und zeigt dabei nur 70 Prozent. Gibt 100 Prozent: der Podcast.

Chance vertan! Hertha BSC gibt den Sieg beim 1. FC Nürnberg aus der Hand und kehrt ohne Punkte in die Hauptstadt zurück. Dabei offenbarten sich allerdings nicht nur Probleme, sondern durchaus auch ein Fortschritt, den der Berliner Fußball-Zweitligist gemacht hat. Wie das Duell mit den Franken zum wilden Spektakel verkam? Und warum Kapitän Toni Leistner keine Feinde mehr braucht? Darüber sprechen die Morgenpost-Sportredakteure Inga Böddeling und Nelis Heidemann in der neuen Folge des „Immer Hertha"-Podcasts. Außerdem geht's um die beiden Roten Karten, den gehaltenen Elfmeter und ein Eigentor, um die zweite Folge der vereinseigenen Doku, um einen Blick auf Herthas andere Teams und um den Ausblick auf ein Heimspiel, das eine unliebsame Premiere bereithalten könnte.