Was kann die SPD von Danger Dan und Patti Smith lernen, Carsten Brosda?

Er wechselt virtuos von Willy Brandt zu Bruce Springsteen, von Ernst Bloch zu Patti Smith, von Jan Delay zu Ferdinand Lasalle - Carsten Brosda ist Hamburger Kultursenator, aber auch enger Vertrauter von Olaf Scholz und das kulturelle Kraftzentrum der SPD. Mit Paul und Hajo Schumacher verhandelt Brosda für den Mutmachpodcast von Funke die wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit: Warum ist eine gute Story mächtiger als Fakten? Warum hat Olaf Scholz bei einem USA-Besuch Bob Dylan zitiert? Was lehrt Nick Hornby fürs Leben? Was ist von Taylor Swift zu halten? Warum ist Instagram das Organisationsprinzip der modernen Gesellschaft? Was ist der beste Plattenladen in Hamburg? Wer kratzt das Moos von Willys Grabstein? Sollte Leslie Mandoki eine Parteitagsrede schreiben? Warum ist man als Schalke-Fan bestens für die SPD vorbereitet? Und: Wie ringen wir den Narren diese Welt wieder ab? Plus: Ganz am Ende spielt Paul Stadt-Land-Fluß gegen den Senator, allerdings mit den Kategorien SängerIn, Band, Titel. Klar, wer gewinnt. Oder? Das Video dazu auf unserem Mutmacherpodcast-Instagram-Profil. Folge 664.

Dem Wir-Podcast auf Instagram folgen

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de