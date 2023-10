Wir. Der Mutmach-Podcast von FUNKE Precht & Co: Reden oder Schweigen über Israel

Relativieren oder Differenzieren? Canceln oder Erklären? Wissen oder Schwatzen? Im Mutmachpodcast von Funke widmen sich Suse, Paul und Hajo Schumacher einem heiklen Thema: Wie redet man angemessen über Israel und den Nahost-Konflikt? Wissen wir eigentlich genug? Wie Herbert F. Kelman (1927-2022) einem dauerhaften Frieden einmal sehr nahe kam. Was bedeutet Staatsräson? Das tückische Antisemitismus-Paradox. Stereotypen und Ahnungslosigkeit. Bedeutet Schweigen mangelnde Empathie? Wo enden Respekt und Verständnis? Plus: Was hätte Jesus getan? Folge 666.

