100 Jahre Planetarium – so feiert Berlin

Ein Jahrhundert ist es her, dass das erste Projektionsplanetarium der Welt in München der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Das Jubiläum feiert an diesem Sonnabend, den 21. Oktober, auch das Zeiss-Großplanetarium in Berlin mit, seines Zeichens das größte und meistbesuchte im deutschsprachigen Raum.

Was die Faszination Planetarium ausmacht, klären Morgenpost-Reporterin Miriam Schaptke und ihr Kollege Marc R. Hofmann in dieser Ausgabe des Podcasts „Erklär‘s mir“. Außerdem erfahrt Ihr, wie Ihr den Planetariums-Geburtstag mitfeiern könnt.