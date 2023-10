38: Ulrike Sterblich / Tobias Rüther / Charlotte Gneuß

Was hast Du am Wochenende gelesen? Und wie war’s? Aus diesen Fragen machten das Literaturhaus Berlin und die Morgenpost einen Podcast.

Drei Menschen, die sich für Literatur begeistern, treffen sich alle zwei Wochen, um sich darüber zu unterhalten, was sie derzeit im weiten Feld der Texte und Bücher bewegt. Janika Gelinek und Sonja Longolius, die das Li-Be, das Literarurhaus Berlin, leiten, und Felix Müller, der Chef des Kulturressorts der Berliner Morgenpost, unterhalten sich in der 37. Folge über: Charlotte Gneuß, Gittersee (S. Fischer 2023). Ein Freund, der aufbricht und nicht mehr zurückkommt. Die Stasi, die sich in das Leben einmischt. Eine Coming-of-Age-Geschichte, die 1976 im Dresdner Vorort Gittersee spielt. Ulrike Sterblich, Drifter (Rowohlt 2023). Was passiert, wenn der beste Freund vom Blitz getroffen wird? Ulrike Sterblich erzählt davon, wie es ist, wenn das Seltsame ans Ruder kommt. Tobias Rüther, Herrndorf. Eine Biographie (Rowohlt 2023). Ein tief recherchiertes, einfühlsames Lebensbild des großen Malers und Schriftstellers Wolfgang Herrndorf