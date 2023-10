Perfide Hamas, Nagelsmanns Vorbild und die Kürbisse der Katja Krasavice

Das eiskalte Kalkül der Hamas, das Eigentor von Philosoph Precht, Trauer um Gourmet-Hund Arthur - im Mutmachpodcast von Funke starten Paul und Hajo Schumacher mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem in die neue Woche: Wie sich Taylor Swift aus der Patsche und eine blinde Sängerin aus Duisburg zum indischen Superstar manövrierte. Halloween mit Kürbisrezepten und einer originellen Verkleidung von Katja Krasavice. Sixpack spritzen lassen und der Ruf nach einem neuen Koalitionsvertrag. Was treibt Özil und Mazraoui zu dummen Tweets? Quentin Tarantino besucht israelische Soldaten und Madonna überlebt Tour-Start. Alpakas und Alarm-Lamas gegen Wölfe, also quasi Alarmas. Trauer um Oliver Polaks Gourmet-Hund Arthur und einen herzlichen Dank an Lieblingshörer Werner und Musikfachmann Oliver Kalkofe. Plus: Politikversteher Jörg Quoos weiß, was die Woche wichtig wird. Folge 663.

