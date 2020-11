Spandauer Grundschüler droht Lehrerin mit Enthauptung

Ein elfjähriger muslimischer Schüler hat einer Lehrerin mit Gewalt und Enthauptung gedroht mit Bezug auf den Mord an dem Lehrer in Paris.

Ein elfjähriger muslimischer Schüler hat einer Lehrerin in Berlin mit Gewalt und Enthauptung gedroht. Er soll damit am Dienstag auf angekündigte Sanktionen beim Nichterscheinen seiner Eltern zu einem Pädagogen-Gespräch in der Schule reagiert haben: „Wenn das passiert, weil meine Eltern nicht gekommen sind, dann mache ich mit dir das Gleiche wie der Junge mit dem Lehrer in Paris.“ Das berichtete der „Tagesspiegel“.

Die Senatsschulverwaltung bestätigte den Vorfall in Spandau und erklärte, die Schulaufsicht und das Jugendamt seien eingeschaltet worden. Mit dem Jungen würden Schulpsychologen sprechen. Der Schüler bezog sich mit seiner Drohung auf den Mord an dem Lehrer Samuel Paty, der in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hatte und daraufhin von einem 18-jährigen Tschetschenen enthauptet wurde. „Das ist die erste Meldung von einer Schule an die Schulaufsicht, die sich direkt auf Paris bezieht“, betonte ein Sprecher der Senatsbildungsverwaltung.

Derviş Hizarci, der inzwischen als Programmdirektor der Alfred Landecker Stiftung arbeitet und vorher ein Jahr lang der Antidiskriminierungsbeauftragte der Berliner Senatsverwaltung für Bildung war, sagte: „Normalerweise darf man sich nicht an solchen einzelnen Fällen orientieren – und besonders nicht in dieser Altersstufe.“ Schließlich sei der Junge Grundschüler und erst elf Jahre alt. Allerdings: „Es zeigt deutlich, dass wir früh ansetzen müssen.“ Ausdrücklich hob er die Wichtigkeit der Schweigeminute hervor, die letzten Montag für den ermordeten Pariser Lehrer in der Hauptstadt abgehalten wurde. Er betonte aber auch, dass die Schweigeminute nicht zu einer Spaltung zwischen Lehrern und Schülern führen dürfe. „Wir müssen den Kindern früh vermitteln, dass sie – egal welcher Herkunft – ein gleichberechtigter Teil innerhalb des Systems Schule sind.“ Dieses Gefühl sei für Schüler wichtig.

Die Schweigeminute war eine „Einladung“ der Senatsverwaltung für Bildung an weiterführende Schulen, verpflichtend war sie nicht. Sie kam allerdings für viele Schulen zu spät: Am Freitagmittag traf die Mail der Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) in den Schulleitungen ein, schon am Montag um 11 Uhr sollte die Schweigeminute dann abgehalten werden. „Diese Schweigeminute empfanden viele Lehrkräfte im ersten Moment als problematisch – aufgrund der Kurzfristigkeit“, sagte Sven Zimmerschied, Schulleiter an der Friedensburg Oberschule in Charlottenburg. Dennoch sei es für alle ein wichtiges Signal gewesen. „Denn spätestens jetzt ist uns allen bewusst, dass wir Schulen an diesem Problem arbeiten müssen“, so Zimmerschied. Eine Diskussion über den Wert der Meinungsfreiheit, aber auch über die Religionsfreiheit sei wichtig.

Ein 13-Jähriger schlug auf Schulleiterin und Polizei ein

Einen ganz anderen Fall, ohne religiösen Hintergrund, gab es am Dienstag an einer Charlottenburger Sekundarschule. Dort prügelte ein 13-jähriger Schüler auf seine Schulleiterin und alarmierte Polizisten ein. Schließlich konnten die Polizisten das aggressive Kind überwältigen und in eine Jugendpsychiatrie bringen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zunächst soll der Junge einen Sozialarbeiter und den Hausmeister der Schule in Wilmersdorf beleidigt haben. Dann drohte er, mit einem Messer zurückzukehren, um Lehrer und Schüler zu verletzen. Als er die Schule verlassen wollte, griffen Lehrer ein, aber er schlug der Rektorin mit der Faust ins Gesicht. Die Polizei griff ihn später auf.

Der Schüler habe sich bei der Lehrerin entschuldigt, sagte Karina Jehniche, Leiterin der Christian Morgenstern Grundschule, an der sich der Vorfall ereignete, am Mittwochabend in der rbb-„Abendschau“. „Dennoch hat er diese Aussage gemacht“, so Jehniche. „Ich möchte wissen, warum kommt ein Kind zu dieser Aussage?“ Es handelt sich nach Einschätzung der Schulleiterin um einen Einzelfall.

Aus dem Umfeld der Schule heißt es, dass nun schnell eine Klassenkonferenz zu dem Vorfall folgen werde. Vermutlich wird der Schüler dann in einer kleineren Lerngruppe an einem anderen Ort weiterbeschult werden – offenbar war der Schüler schon vorher verhaltensauffällig, hat auch einen Förderstatus.