Berlin: Leiche im Humboldthain gefunden

Eine Passantin hat eine Leiche im Humboldthain in Gesundbrunnen gefunden. Die Obduktion ergab, dass kein Fremdverschulden vorliegt.

Berlin. Im Humboldthain in Gesundbrunnen hat eine Spaziergängerin am Mittwochmorgen einen Toten gefunden. Die Passantin bemerkte die Leiche kurz vor sieben Uhr. „Die Auffindesituation deutet auf ein Tötungsdelikt hin“, hatte eine Polizeisprecherin noch am Mittag gesagt. „Es handelt sich um einen 44-jährigen Mann, der noch im Laufe des Tages obduziert wird“, ergänzte Mona Lorenz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Eine Spaziergängerin fand im Humboldthain-Park eine Leiche.

Foto: Morris Pudwell

Die von der Staatsanwaltschaft Berlin angeordnete Obduktion ergab jedoch keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Entsprechend der geführten Ermittlungen und des Obduktionsergebnisses, gehen die Ermittler der 5. Mordkommission von einem Suizid des Mannes aus.

Kriminaltechnik und Spurensicherung hatten den Fundort in der Nähe des ehemaligen Flakturms am Morgen abgesperrt.