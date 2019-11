Berlin: Fridays For Future mit neuem "Klimastreik" - Sperrungen, Route, Programm

Der Auftritt am Freitag ist Teil eines globalen Klimastreiks, zu dem Klimaschutzinitiativen vor der UN-Klimakonferenz in Madrid aufrufen.

"Fridays For Future" will am Freitag wieder Zehntausende Menschen auf die Straße bringen. Es kommt zu vielen Verkehrseinschränkungen.

Klimaschutz Zehntausende bei "Fridays For Future" in Berlin erwartet

Berlin. Die Bewegung "Fridays For Future" will an diesem Freitag wieder Zehntausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße bringen. Im Rahmen eines weltweiten "Klimastreiks" seien bundesweit Kundgebungen und Demonstrationen in etwa 500 Städten geplant, gab Sprecherin Franziska Wessel am Dienstag in Berlin bekannt.

Die größte Demonstration soll wie schon beim letzten globalen Aktionstag am 20. September in der Hauptstadt stattfinden und vom Brandenburger Tor durch das Regierungsviertel zurück zu dem Wahrzeichen führen. Auf der Bühne am Brandenburger Tor sollen unter anderem Seeed und Die Lochis auftreten.

Anlass des vierten „globalen Klimastreiks“ ist die ab Montag im spanischen Madrid beginnende Weltklimakonferenz COP25. Unter dem Motto #NeustartKlima wird gegen die nach Ansicht der Klimaaktivisten unzureichenden Maßnahmen in Deutschland protestiert. Kritisiert wird insbesondere das Klimapaket der Bundesregierung. Es sei ein „Neustart der deutschen Klimaschutzbemühungen notwendig, um auf der UN-Klimakonferenz in Madrid Verantwortung für globale Klimagerechtigkeit zu übernehmen“, erklärte „Fridays for Future“.

Aufgrund der Großveranstaltung wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen entlang der Demonstratrionsroute kommen.

Wessel zufolge hat die Initiative dafür 20.000 Teilnehmer angemeldet. Es könnten aber auch weit mehr werden: Im September hatten "Fridays for Future" allein in Berlin am Ende 270.000 gezählt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) geht von bis zu 50.000 Teilnehmern aus.

"Fridays For Future" in Berlin - das ist der Ablauf:

Start Anfangskundgebung: 12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne

12 Uhr am Brandenburger Tor auf der Bühne Start Demozug: gegen 13 - 13.15 Uhr

gegen 13 - 13.15 Uhr Start Endkundgebung: gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor

gegen 14 - 14.30 Uhr auf der Bühne am Brandenburger Tor Redner: unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche

unter anderem Maja Göpel und Leonie Wenz (Scientist for Future), Reiner Hoffmann (Vorsitzender DGB), Christian Thomsen (Präsident TU Berlin), Charlotte Roche Musik: Seeed, Anselm Bresgott, Heiko und Roman Lochmann (Die Lochis)

"Fridays for Future" in Berlin - das ist die Route:

Brandenburger Tor - Ebertstraße - Behrenstraße - Glinkastraße - Neustädtische Kirchstraße - Reichstagufer - Weidendammbrücke - Friedrichstraße - Reinhardstraße - Luisenstraße - Marschallbrücke - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor

Zudem soll es Zubringer-Demonstrationen zur Haupt-Veranstaltung geben. Das sind die Wegstrecken:

Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr : Friedrichstraße - Unter den Linden - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni

: Friedrichstraße - Unter den Linden - Wilhelmstraße - Dorotheenstraße - Scheidemannstraße - Yitzhak-Rabin-Straße - Straße des 17. Juni Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11.30 Uhr: Südstern - Hasenheide - Bergmannstraße - Schleiermacherstraße - Gneisenaustraße - Mehringdamm

Südstern - Hasenheide - Bergmannstraße - Schleiermacherstraße - Gneisenaustraße - Mehringdamm Zwischen ca. 10 Uhr und ca. 11 Uhr: Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor

Ernst-Reuter-Platz - Straße des 17. Juni - Brandenburger Tor Zwischen 11 Uhr und ca. 11.45 Uhr: Invalidenstraße - Alt-Moabit - Paulstraße - Spreeweg - Großer Stern - Straße des 17. Juni

Wie die VIZ mitteilte, sei zu erwarten, dass die Straße des 17. Juni in beiden Richtungen zwischen 12 und 18 Uhr gesperrt wird. Verkehrsteilnehmer sollten mit erheblichen Verkehrsstörungen und Sperrungen in den Bereichen Mitte und Tiergarten rechnen.

Einen Tag vor der großen Klimademonstration in Berlin haben sich Aktivisten am Donnerstagmorgen vom Heizkraftwerk Moabit abgeseilt und ein Protestbanner angebracht. Das 90 Quadratmeter große, gelbe Transparent mit der Aufschrift „Steinkohle kann tödlich sein“ soll Solidarität mit dem globalen Klimastreik und den für das Wochenende angekündigten Protesten im Lausitzer Braunkohlerevier ausdrücken, wie die Gruppe „Robin Wood“ mitteilte. In dem 1900 erbauten Berliner Heizkraftwerk wird Steinkohle und seit 2013 auch Biomasse verfeuert.