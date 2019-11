Berlinale in der Klemme: Neue Kinos und Sponsoren gesucht

Berlin. Die nächste Berlinale (20. Februar bis 1. März) wäre so oder so eine große Herausforderung gewesen: Es ist nach dem unfreiwilligen Abgang von Dieter Kosslick das erste Festival unter der neuen Leitung von Programmleiter Carlo Chatrian und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek, und als erstes müssen sie gleich ein Mega-Event organisieren: das 70. Jubiläum der Filmfestspiele.

Das sind aber Peanuts gegen das, was die neue Doppelspitze jetzt erwartet. Die Berlinale steckt mitten in einem Umbruch. Und die ganze Zukunft am Potsdamer Platz könnte in den Sternen stehen.

Die neue Doppelspitze der Berlinale: Der künstlerische Leiter Carlo Chatrian und Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.

Foto: Maurizio Gambarini

Schon seit längerem war zu befürchten, dass die acht Cinestar-Säle im Sony Center wegbrechen. Seit die Cinemaxx-Kette die Cinestar-Kinos aufgekauft hat, war das absehbar. Man hoffte allerdings noch, zumindest für das kommende Festival die Säle bespielen zu können. Daraus wird nun wohl nichts. Schon bis Mitte Januar sollen die Säle geräumt werden. Also keine Sitze und keine Projektionstechnik mehr, die man noch verwenden könnte.

Keller des Berlinale-Palastes durch Stripper-Musical „Magic Mike“ belegt

Nun aber gibt es sogar einen Konkurrenten mitten im Berlinale-Palast. Im derzeit noch verwaisten Musicaltheater, wo ab Ende 2020 dauerhaft das Cirque du Soleil einziehen soll, wird das „Adagio“ im Keller aufwendig saniert. Hier soll ab 16. Januar das Stripper-Musical „Magic Mike Live“ laufen. Eine Stripper-Show, das ist nicht ohne Ironie, nach einem gleichnamigen Filmerfolg mit Channing Tatum. Im „Adagio“ aber hat das Festival bisher seine Eröffnungs- und Abschlussparty des Festivals gefeiert.

Und als sei das noch nicht des Schlimmen genug, springen mit dem Uhrenhersteller Glashütte und dem chinesischen Luxusgüterkonzern Tesiro auch noch zwei Hauptsponsoren ab. Laut „B.Z.“, die das zuerst meldete, droht ein Ausfall von über eine Million Euro, Service -und Sachleistungen sind da noch gar nicht inbegriffen. Die Berlinale versucht dennoch Zuversicht auszustrahlen. Langjährige Hauptsponsoren wie Audi, L’Oréal und ZDF seien weiterhin dabei.

Verhandlungen mit neuen Interessenten liefen ebenso. Auch mit dem Musical-Veranstalter ist man in Verhandlungen. Für die Zeit der Berlinale können derzeit keine Tickets gebucht werden. Das lässt sich der Musical-Veranstalter sicherlich gut vergüten. Und für die Cinestar-Kinos hofft man immer noch auf eine Lösung.

So oder so: Die Jubiläums-Berlinale wird wohl kein Grund zum Feiern.