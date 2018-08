Anschlag geplant? GSG 9 fasst mutmaßlichen Islamisten

Berlin. Die Bundesanwaltschaft hat einen 31 Jahre alten Mann in Berlin festnehmen lassen, der im Verdacht steht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben.

Die Festnahme des Russen erfolgte am Mittwoch durch Beamte des Bundeskriminalamtes mit Unterstützung der GSG 9 und des Landeskriminalamtes, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die Ermittler durchsuchten die Wohnung des Beschuldigten. Zugrunde lag ein Haftbefehl vom 9. August.

In der Mitteilung der Bundesanwaltschaft heißt es weiter: Der Verdächtige „verwahrte (...) am 26. Oktober 2016 in seiner Wohnung in Berlin eine erhebliche Menge TATP. Mit diesem Sprengstoff wollte der radikal-islamistisch gesinnte Beschuldigte gemeinsam mit dem zwischenzeitlich in Frankreich inhaftierten Mitbeschuldigten Clément B. einen Sprengsatz herstellen.“

Wohl Kontakt zu Anis Amri

Clément B., der am 18. April 2017 in Marseille festgenommen wurde, soll geplant haben, gemeinsam mit einem ebenfalls festgenommenen Komplizen in Frankreich einen Sprengstoffanschlag zu begehen. Bei seiner Festnahme befand sich Clément B. im Besitz von mehreren Schusswaffen und drei Kilogramm TATP (Triacetontriperoxid).

Den hochexplosiven Sprengstoff hatten er und sein Komplize im Frühjahr 2017 in Frankreich gemeinsam hergestellt. Wie unsere Redaktion im März dieses Jahres berichtete, soll B. auch Kontakt zum Attentäter vom Berliner Breittscheidplatz, Anis Amri, unterhalten haben.

Sprensatz sollte an unbekanntem Ort gezündet werden

Dieser Sprengsatz sollte den Ermittlern zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland gezündet werden, um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen.

Die Anschlagsvorbereitungen seien aber durch die Polizei gestört worden. Beide Männer trennten sich. Der Verbleib des Sprengstoffs soll mit der Festnahme und der Durchsuchung geklärt werden. Der 31-Jährige soll an diesem Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. (les/dpa)