Berliner Einzelhandel verzeichnet Umsatzplus

Einwohnerplus und Beschäftigungsboom haben dem Einzelhandel in Berlin im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 7,4 Prozent beschert. Das geht aus Berechnungen hervor, die das Amt für Statistik am Montag vorlegte. Klammert man Preissteigerungen aus, lag das reale Umsatzplus bei 5,9 Prozent. Der Berliner Einzelhandel ist damit mehr als doppelt so stark gewachsen wie der bundesweite Durchschnitt.

"Das war erneut ein starkes Jahr", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen, am Montag der Berliner Morgenpost. Nach Berechnungen des Verbandes setzten die Einzelhändler in Berlin im vergangenen Jahr insgesamt etwa 17,1 Milliarden Euro um. Die Zahlen spiegeln die gute Wirtschaftslage wieder: Viele Berliner haben mehr Geld in der Tasche, weil Beschäftigung und Konjunktur in der Hauptstadt seit Jahren überdurchschnittlich zulegen. Auch der Zuzug von Zehntausenden Neu-Berlinern lässt die Kassen der Händler klingeln.

Positiv lief im vergangenen Jahr vor allem der Internet- und Versandhandel: Das Geschäft außerhalb von Verkaufsräumen verzeichnete ein nominales Wachstum von 16,6 Prozent. Darunter erfassen die Statistiker neben Online-Shops auch Marktstände, Haustürgeschäfte, Lager- und Automatenverkauf. Überdurchschnittlich entwickelte sich auch das Geschäft der Kaufhäuser: Die Umsätze der Anbieter mit einem breiten Warensortiment wuchsen um acht Prozent.

Handelsverband rechnet auch für dieses Jahr mit Zuwächsen

Unterdurchschnittlich entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Nahrungsmitteln, Getränken und Tabakwaren: Hier stieg der Umsatz nur um 2,1 Prozent. Auch die Erlöse mit Technik, Haushaltsgeräten, Textilien und Heimwerkerbedarf sind mit 3,6 Prozent weniger stark gewachsen. Mit dem Umsatzzuwachs ging auch ein Anstieg bei der Beschäftigung einher: Die Zahl der Arbeitnehmer im Einzelhandel wuchs um 3,8 Prozent. Dabei stiegen die Zahl der Teilzeitbeschäftigten um fünf Prozent sowie die der Vollzeitbeschäftigten um 2,3 Prozent. In Berlin sind 150.000 Menschen in der Einzelhandels-Branche beschäftigt.

Der Branchenverband erwartet auch für dieses Jahr anziehende Geschäfte. "Wir sind sehr zuversichtlich", sagte Hauptgeschäftsführer Busch-Petersen. Der Einzelhandel in der Hauptstadt rechnet wegen des weiter anhaltenden Zustroms neuer Einwohner erneut mit steigenden Umsätzen. Nach dem Loch, dass die Pleite von Air Berlin Endes des vergangenen Jahres gerissen hat, sollten auch die Touristenzahlen wieder steigen, so Busch-Petersen.