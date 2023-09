Kürzungen für Berufsbildungen: Ein fatales Zeichen

Berlin. 300.000: So viel benötigte Fachkräfte werden für Berlin bis 2030 prognostiziert. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, ist noch nicht ausgemacht. Doch eins ist sicher: Durch Haushaltskürzungen im Bereich berufliche Bildung, wie vom schwarz-roten Senat nun geplant, wird das Ziel, den Fachkräftemangel abzumildern, nicht erreicht.

Konkret betroffen von den Haushaltskürzungen sind Zuschüsse zu Aufstiegsfortbildungen, Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung, Jobcoaching und Qualifizierung. Insgesamt 30 Millionen Euro weniger für die Anbieter solcher Förderprogramme in den kommenden beiden Jahren.

Senat stellt sich selbst ein Bein

Gerade solche Bildungsmöglichkeiten sind aber enorm wichtig, um Menschen den Ein- oder Umstieg in andere Branchen zu ebnen und zu erleichtern. Lücken sind in verschiedensten Berufsgruppen zu füllen. Der Staat müsste an dieser Stelle unterstützend und motivierend auftreten, den Menschen Möglichkeiten schaffen, sich umzuorientieren – oder überhaupt zu orientieren. Der gegenteilige Eindruck entsteht und dieser ist fatal.

Dabei hat der Staat selbst mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen und würde sich mit den Streichungsplänen selbst ein Bein stellen. Vom Justizwesen, über die Verwaltung bis hin zur Energiewende: Es geht um nicht weniger als um das Funktionieren der Stadt auf allen möglichen Ebenen.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) will die Berufsbildung an Schulen ausbauen, was durchaus sinnvoll und nicht zu beanstanden ist. Dabei darf jedoch nicht das Potenzial von Umschulungen und anderen Fortbildungsmöglichkeiten für Angestellte und andere Beschäftigte ignoriert werden.

