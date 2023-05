Ukraine-Krieg: Selenskyj hat mit der G7 eine mächtige Allianz geschmiedet

Selenskyj trifft zu G7-Gipfel in Hiroshima ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Japan eingetroffen, um am G7-Gipfel teilzunehmen. Selenskyj landete an Bord einer französischen Regierungsmaschine am Flughafen von Hiroshima.

Video: Politik