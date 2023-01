Integrationsbeauftragte entsetzt über Debatte nach Berliner Silvesterkrawallen

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), hat entsetzt auf Äußerungen in der Debatte über die Silvesterkrawalle in Berlin reagiert. Leider könnten solche Themen in Deutschland nicht diskutiert werden, "ohne dabei rassistische Ressentiments zu bedienen", sagte sie in Berlin.

