Grünes Gewölbe - Absprachen gehören dazu

Berlin . Ein beträchtlicher Teil der Beute aus dem Einbruch in das Grüne Gewölbe ist zurück in Dresden: Ein Erfolg der professionellen Ermittlungen der Dresdner Polizei, sicher. Aber auch ein Erfolg der Verhandlungen zwischen den Verteidigern der Tatverdächtigen und der Staatsanwaltschaft. Die Chefin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden spricht von einem „Weihnachtswunder“.

Auch Sicherheitsexperten sprechen von einem Wunder: Offenbar hat ein Mitglied des polizeibekannten Remmo-Clans ausgepackt. Deren Mitglieder sind für ihre Verschwiegenheit gegenüber Polizei und Justiz bekannt. Nur kurz nach Bekanntwerden des Deals begannen die Diskussionen in den sozialen Netzwerken, ob die Staatsanwaltschaft solche Absprachen treffen darf. Ja, das darf sie. Und im beschriebenen Fall muss sie es auch. Denn was hat die Allgemeinheit davon, dass der Verurteilte länger im Gefängnis sitzt, wenn sie dafür auf historisch wertvolle Zeugnisse der sächsischen Geschichte verzichten muss?

Sicherlich müssen Absprachen Grenzen finden, wenn es um Tötungsdelikte geht Ist ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen, müssen Deals tabu sein. Alles andere würde Opfer und deren Angehörige verhöhnen. Doch in Strafprozessen gegen die Organisierte Kriminalität müssen formelle Verfahrensabsprachen möglich sein, wenn die Ermittler dadurch an die „großen Fische“ kommen. Es handelt sich dabei schließlich nicht um dubiose Absprachen in Hinterzimmern, sondern um in der Strafprozessordnung durch Paragrafen normierte Verfahren. Und das bietet die Möglichkeit, Ermittlern die Arbeit zu erleichtern. Das kürzt Verfahren ab und spart Kosten.

