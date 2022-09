Die Unternehmen nicht vergessen

Dass der Senat Betriebe mit Landesgeld stützen will, ist richtig. Sonst hätte man die Subventionen in der Corona-Krise sparen können.

Berlin. Noch sind die gestiegenen Energiekosten nicht wirklich angekommen bei Berlins Bürgern und Unternehmen. Noch leben viele mit den alten Energie-Lieferverträgen, aber das bange Gefühl greift um sich, dass es richtig teuer werden könnte. Dass der Staat eingreifen und besonders belastete Betriebe und Haushalte unterstützen muss, ist unstrittig. Wie das gelingen kann, wird seit Monaten diskutiert. Dass Berlins Koalition nun entschlossen ist, anders als der Bund auch notleidende Unternehmen auf die Liste der Entlastungs-Empfänger zu setzen, ist richtig. Es wäre absurd, Firmen mit viel Steuergeld durch die Corona-Zeit zu bringen und sie dann in der Energiekrise alleine zu lassen.

Wer schmale Gewinne macht, kann wegen Energiekosten in rote Zahlen rutschen

Anders als für die privaten Haushalte, die der Senat mit einem Härtefallfonds vor dem Verlust der Wohnung wegen Energie- und Mietschulden bewahren möchte, sind Hilfen für von Insolvenz bedrohte Betriebe vergleichsweise einfach zu regeln. Die Investitionsbank IBB hat in der Pandemie gezeigt, dass sie in der Lage ist, Geld auszureichen. Dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen angeblich missbräuchlich gezahlter Subventionen eingestellt hat, erweitert den Spielraum, in der Krise zu tun, was geboten ist. Denn es könnte schlimm werden für viele Firmen. Wer schon jetzt schmale Gewinnmargen hat, den können verdreifachte oder vervierfachte Energiekosten schnell in die roten Zahlen treiben. Diese Hilfen gegen Unterstützung für Haushalte aufzurechnen, bringt nichts. Ohne Arbeitsplätze kann sich niemand die hohen Lebenshaltungskosten leisten.