Klimakiller Gebäudebestand

Wenn es darum geht, privaten Bauherren Vorschriften zu machen, ist das Land Berlin gerne vorne mit dabei: Solaranlagen bei Neubauten und bei größeren Sanierungen werden bald zur Pflicht. Ebenso sollen demnächst Dächer, bei denen es möglich ist, begrünt werden. All das bringt auch mit Förderungen durch die öffentliche Hand neue Belastungen für Gebäudeeigentümer mit sich. Dennoch: Der staatliche Aktivismus an dieser Stelle ist verständlich. Schließlich will und soll Berlin bis spätestens 2045 klimaneutral werden – also nur noch so viel Kohlenstoffemissionen ausstoßen, wie auch von der Umwelt wieder aufgenommen werden können.

Bestandsgebäude sind dabei ein bedeutender Faktor. Zuletzt hatte ein Institut ausgerechnet, dass bestehende Häuser für gut die Hälfte aller jährlich erzeugten CO2-Emissionen in Berlin verantwortlich sind. So gesehen ist der derzeitige Gebäudebestand wahrlich ein Klimakiller. Wände, Dächer, Strom- und Wärmeversorgungen auf den neuesten Stand zu bringen, ist für das Erreichen der Klimaziele also einer der wichtigsten Hebel.

Leider weiß das Land Berlin selbst nicht so genau, wie es um die Energieeffizienz der landeseigenen Gebäude bestellt ist. Wie aus einer Antwort der Senatsstadtentwicklungsverwaltung hervorgeht, hat man lediglich bei den zu den Landesgesellschaften gehörenden Wohngebäuden einen Überblick, bei öffentlichen Liegenschaften wie zum Beispiel dem Roten Rathaus fehle aber die „Clusterung“ nach Energieeffizienzklassen. Das ist bedauerlich, und so liest sich auch die Antwort des Senats mit Blick auf anstehende Sanierungsmaßnahmen eher schwammig.

Der Senat ist nun gefragt, Fakten zu schaffen und dann den Sanierungsturbo anzuwerfen. Die öffentliche Hand muss bei der energetischen Gebäudesanierung Vorreiter sein. Das deutliche Bekenntnis dazu fehlt bislang.

