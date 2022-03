Kommentar: Berlin braucht Hilfe

Manche im Land tun so, als ginge sie die dramatische Flüchtlingskrise nichts an, kommentiert Joachim Fahrun.

Berlin und besonders seine Verwaltung werden ja in anderen Bundesländern gerne belächelt oder gar mit Häme überzogen. In vielen Fällen mag das durchaus berechtigt sein. Aber in der aktuellen Situation könnten sich die Bundesregierung, aber auch so manches andere Bundesland und viele Kommunen eine Scheibe abschneiden von der Tatkraft, die Berlins Behörden mit ganz starker Unterstützung der Zivilgesellschaft in der größten Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zeigen.

Jeden Tag gelingt es der Stadt, mehr als 1000 zusätzliche Flüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen. Geflüchtete werden auf Initiative und auf Kosten des Landes mit Lunchpaketen versorgt, obwohl die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine alles andere als kommunale oder landespolitische Themen sind. Berlin als erste Station vieler Ukraine-Flüchtlinge baut in Tegel für viele Millionen Euro ein Ankunfts- und Verteilzentrum auf, das wesentliche Funktionen für ganz Deutschland übernimmt, wenn hier in wenigen Tagen 10.000 Menschen täglich durchgeschleust werden.

Berliner Fraktionen fordern „gerechte Verteilung“ Geflüchteter

Dass sich fünf Fraktionen des Berliner Abgeordnetenhauses in einer gemeinsamen Erklärung dringend an die Bundesregierung wenden und tatkräftige Hilfe einfordern, zeigt den Druck, unter dem die Stadt steht. Schließlich stellen die in Berlin regierenden Parteien SPD und Grüne auch Teile der Ampel-Regierung im Bund. Und sogar die AfD hätte diesen Appell unterstützt, wäre sie gefragt worden.

Berlin bringt derzeit ebenso viele Menschen unter wie alle anderen Bundesländer zusammen. Das ist nicht in erster Linie mangelnder Hilfsbereitschaft geschuldet, sondern den Versäumnissen der Bundesregierung. Wer derzeit helfend agiert, tut das ohne Rechtsgrundlage. Dass sich einige deutsche Landkreise bequem darauf zurückziehen und Busse mit geflüchteten Frauen und Kindern sogar nach Berlin zurückgeschickt haben, ist ein Skandal, den die dortigen Bürger mit ihren Politikern ausmachen sollten.

Viele in Deutschland scheinen noch nicht wahrgenommen zu haben, was ein Besuch am Berliner Hauptbahnhof jedem sofort klar macht: Die Situation ist überaus ernst. Die Notlage, die Wladimir Putin mit seiner Vertreibungsstrategie gegen die ukrainische Bevölkerung anstrebt, wird sich noch verschärfen. Deshalb muss der Bund nun schnell liefern, am besten schon beim Gipfel mit den Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag.

Personelle Hilfe ist in Berlin und anderen Flüchtlings-Hotspots dringend erwünscht

Personelle Hilfe der Bundeswehr und anderer Bundesbehörden ist in Berlin und anderen Flüchtlings-Hotspots dringend erwünscht. Noch wichtiger sind gesetzliche Weichenstellungen. Bisher basiert die Aufnahme der offiziell als Touristen im Land befindlichen Ukrainer auf doppelter Freiwilligkeit: Der Menschen, die sich in eine bestimmte Stadt schicken lassen, und der Kommune, die sie unterbringt.

Wie dieser Konflikt zwischen der Niederlassungsfreiheit der Kriegsflüchtlinge und den Wünschen Berlins und anderer Großstädte nach einer gerechten und verbindlichen Verteilung in der Fläche gelöst werden soll, ist bisher nicht erkennbar. Unsinnig ist es auch, die Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz durch die Sozialämter der Kommunen versorgen zu lassen und nicht durch die Jobcenter, in denen der Bund eine Mitverantwortung trägt. Dringend muss auch geklärt werden, welche Kosten der Bund wie übernimmt. Immerhin reden wir über eine Krise, die Monate oder Jahre dauern und jeden öffentlichen Haushalt sprengen kann.

So wie bisher kann es jedenfalls nicht weitergehen. Und ausnahmsweise steht mal nicht die Berliner Politik in der Pflicht, endlich in die Puschen zu kommen und ihren Job zu erledigen.

