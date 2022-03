Zwei Jahre Corona in Berlin: Ein langer Weg

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat in Berlin vor einem sorglosen Umgang mit der Corona-Pandemie gewarnt. Die Lage sei objektiv viel schlechter als die Stimmung, sagte der SPD-Politiker. Noch immer würden täglich etwa 250 Menschen an den Folgen einer Covid-9-Erkrankung sterben.

Erinnern Sie sich noch? An den März 2020? An die Tage, als wir von den ersten Corona-Toten in Deutschland erfuhren, an den 16. März, als in Deutschland der erste Lockdown in Kraft trat – und wir ins Homeoffice gingen, uns nur noch mit zwei Menschen treffen durften, alle Cafés, Restaurants, Schulen und Geschäfte geschlossen wurden – mit Ausnahme der Lebensmittelläden und Apotheken. Wir hielten den Atem an, hörten den Podcast von Charité-Virologe Christian Drosten, schauten auf die täglichen Inzidenzahlen und lernten viele neue Worte wie Herdenimmunität, Reproduktionsrate oder FFP2-Maske.

Wahrscheinlich haben nur die Experten gewusst, dass eine solche Pandemie zwei Jahre und länger dauern wird. Wir wollten es vielleicht auch nicht hören, weil man sich kaum vorstellen konnte, wie sehr sich unser Leben durch die Corona-Pandemie ändern würde. Wie Menschen, die zu den Risikogruppen zählten, im ersten Jahr kaum noch persönliche Kontakte haben konnten, wollten sie sich nicht mit dem gefährlichen Coronavirus anstecken. Wie Unternehmer, seien es Einzelhändler, Gastronomen und Hoteliers oder Clubbetreiber, von einem auf den anderen Tag um ihre Existenz und die Perspektive für ihre Mitarbeiter bangen mussten.

Doch dann kam Omikron – und die vierte Welle

Nun leben wir seit 24 Monaten mit dem Coronavirus. Nach dem schweren ersten Jahr gab es ab Frühjahr 2021 dann schon die ersten Impfstoffe, was ich stets als großes Wunder und Glück empfunden habe. Dazu die Corona-Schnelltests, kostenlos und vielerorts verfügbar. Unser aller Leben wurde dadurch deutlich sicherer – und auch leichter. Mit dem Sommer 2021 entspannte sich die Lage, sogar die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, auf unbesorgte Tage, auf die Rückkehr der Leichtigkeit kam auf. Doch es folgte die vierte Welle – und auch noch Omikron, beide trafen Deutschland wieder mit voller Wucht.

Zum Glück füllten sich anders als befürchtet, die Intensivstationen nicht so stark, dass das Gesundheitssystem kollabiert wäre. Zum Glück gab es in der sogenannten kritischen Infrastruktur wie Polizei, Feuerwehr, Kliniken nicht so viele coronabedingte Krankheitsausfälle wie prognostiziert. Der tägliche Blick auf die Zahlen, der aber ist geblieben. Und an vielen Tagen sterben noch immer 200 oder mehr Menschen an Corona. Mich lehrt das, dass die Pandemie auch nach zwei Jahren noch nicht vorbei ist.

Vor 18 Tagen hat dann Putins Krieg gegen die Ukraine begonnen. Der Krieg in Europa, er lässt die Pandemie auf einmal klein und ungefährlicher erscheinen. „Es ist ernst“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 18. März vor zwei Jahren, angesichts der Pandemie. Es ist ernst, auch zwei Jahre später. Noch ernster.