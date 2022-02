Putins Angriff auf die Demokratie

Berlin. Es ist Krieg in Europa – Russlands Präsident Wladimir Putin hat am frühen Donnerstagmorgen den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Wer nach der Eskalation am Montag, als Putin die beiden selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk anerkannt hatte, gedacht hatte, er werde sich „nur“ diese Gebiete einverleiben, der wurde am Donnerstag widerlegt. Wie die USA vorhergesagt und immer wieder gewarnt hatten, greifen die russischen Truppen auf Befehl von Putin die gesamte Ukraine an, bombardieren Städte, Flughäfen und offenbar auch Wohnhäuser, die Panzer rollen auf Kiew zu. Es ist Krieg in Europa, und es ist Putins Krieg.

Das Entsetzen über den Angriff auf die Ukraine ist groß – in den USA, in Europa, auch in Berlin. Es hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass eine solche Konfrontation auf der Welt, ein neuer Kalter Krieg, gar ein Krieg in Europa wieder möglich sein würde. Berlin hat den letzten Kalten Krieg besonders erlebt und erlitten, als geteilte Stadt mitten in einem Unrechtsstaat, der abhängig von Russland war. Die Berlinerinnen und Berliner kennen das Leben mit der Mauer und der Bedrohung – und wissen deshalb besonders den Wert der Freiheit und Demokratie zu schätzen.

1989, nach 28 Jahren Trennung, fiel die Mauer, weil die Freiheits- und Bürgerbewegung in der DDR stärker war als das SED-Unrechtsregime, weil der damalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschow mehr Demokratie, Transparenz und Offenheit wagte und die Konfrontation der Weltmächte so nicht länger fortsetzen wollte. Was folgte, waren Frieden und Entspannung – wenn auch nicht uneingeschränkt.

Putins Krieg zeigt vieles: Zum einen hat er keine Angst vor dem Westen, weder vor den USA noch vor Europa. Auch die angekündigten Sanktionen scheinen ihn nicht zu schrecken, obwohl die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen das russische Volk hart treffen werden. Zum anderen zeigt der Angriff auch die Fehler und Schwächen der westlichen Staaten. Während Putin in den vergangenen Jahren die Armee massiv aufrüstete, sich die Krim nahezu ungestört einverleiben konnte, schaute Europa zu und hoffte, dass Putin doch nicht der Aggressor sei, der er ist. Deutschland hielt bis zuletzt an der Gaspipeline Nord Stream 2 fest; man kann nur hoffen, dass die Putin-Versteher wie Manuela Schwesig, Gerhard Schröder oder Gregor Gysi zumindest schamhaft schweigen.

Putins Krieg ist ein Angriff auf die Ukraine und wird unsägliches Leid für die Menschen bringen. Putins Krieg ist auch ein Angriff auf die Demokratie, denn davor hat Putin – und auch Alexander Lukaschenko in Belarus – die größte Angst: vor Freiheit und Demokratie, vor Meinungs- und Pressefreiheit und vor einem funktionierenden Rechtsstaat. Die Ukraine hat in den vergangenen Jahren auf beste Weise gezeigt, was Demokratie alles kann: Dort konnte sogar ein Fernsehkomiker Präsident werden – und der macht seine Sache gut.

Es ist Krieg in Europa – und Putin greift uns alle an.