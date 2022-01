Berlins Polizei ohne Biss

Berlin. Mit der neuen Tierschutz-Hundeverordnung, die seit Anfang dieses Jahres in Kraft ist, hat die Bundespolitik an der Realität vorbei regiert. Seit dem 1. Januar dürfen sogenannte Schutzhunde nicht mehr bei der Polizei eingesetzt werden. Die Berliner Landespolizei hatte sich bereits im vergangenen Jahr um eine Ausnahmeregelung bemüht. Ohne Erfolg. Das Bundesgesetz wurde im Bundesrat verabschiedet, ohne an die Konsequenzen zu denken.

49 der insgesamt 130 Berliner Polizeihunde sind nun ohne Beschäftigung, denn schmerzhafte Mittel bei der Erziehung und dem Training von Hunden sind verboten. Es steht außer Frage, dass kein Tier gequält werden darf. Um Schutzhunde aber auf ihre gefährlichen Einsätze bei Razzien und Demonstrationen vorzubereiten, müssen besondere Methoden gestattet werden. Dazu gehören auch so genannte Zughalsbänder. Denn nur so kann später gewährleistet werden, dass die Hunde, nachdem sie sich in einen Straftäter verbissen haben, auch wieder loslassen. Diese besonders mutigen Hunde stürmen auch auf bewaffnete Kriminelle los, um Gefahren für die Menschen abzuwehren. Trainiert werden muss auch, dass die Hunde nicht von ihrem Gegenüber ablassen, wenn sie geschlagen werden.

Mit der neuen Tierschutz-Hundeverordnung bewegt sich demnach jeder Polizei-Hundeführer auf juristisch dünnem Eis. Ihm droht bei Zuwiderhandlung eine Strafe. Aber was ist mit den Straftätern, die mit Fäusten, Füßen oder sogar mit dem Messer den Diensthund, einen „Mitarbeiter“ der Polizei, verletzen? Verstößt er denn gegen die neue Verordnung?

Gefordert ist nun die Innensenatorin. Iris Spranger muss schnell eine Lösung finden – für die Polizei und die Sicherheit in Berlin.