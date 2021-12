Nachhaltig neu bauen in Berlin

Bei aller Unsicherheit, was das neue Jahr wohl bringt, ist eines sicher: Initiativen aus dem linken und ökologischen Spektrum werden auch 2022 nicht nachlassen, Franziska Giffeys rot-grün-rote Koalition anzutreiben, wenn es um Mieterschutz, die Verkehrswende oder Klimaschutz geht. Nun hat der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) sogar ein Volksbegehren angekündigt, um die weitere Versiegelung von Flächen in Berlin zu stoppen. Die Aussagen von Giffey & Co, 200.000 zusätzliche Wohnungen errichten zu wollen, haben die Umweltschützer aufgeschreckt. Nicht ohne Grund befürchten sie, dass wertvolle Grünräume zubetoniert werden könnten, was dem Artenschutz und auch der Lebensqualität in Berlin kaum zuträglich wäre.

Die große Aufgabe der Planer wird sein, die nötigen Neubauten vor allem dort entstehen zu lassen, wo Flächen bereits genutzt wurden und schon versiegelt waren, wie das Tegeler Flughafengelände oder Supermarktparkplätze. Auf solchen Arealen sollen nach den Vorgaben der Koalitionäre von SPD, Grünen und Linken der Großteil der neuen Wohnungen entstehen. Nach dem Motto, lieber innerstädtisch verdichten, als Wiesen oder schattige Friedhöfe in grauen Asphalt verwandeln.

Es gehört zu den großen Aufgaben nachhaltiger Politik, den Flächenfraß in Deutschland zu stoppen. In Berlin muss sichergestellt sein, dass Wasser auch nach Starkregen versickern und die schwindenden Grundwasserreservoirs auffüllen kann. Das Anliegen des BUND ist deswegen durchaus nachvollziehbar, wenn man es im Kampf gegen den Klimawandel und das Artensterben ernst meint. Die Politik muss es schaffen, die Maximalforderung der Aktivisten glaubwürdig, aber auch in Einzelfällen pragmatisch in ihre Stadtplanungspolitik einzubeziehen.