Intensivtäter in Parks: Ende des Dialogs

Wenn Jugendliche und junge Erwachsene in Parks und Grünanlagen feiern wollen, sollten sie das tun dürfen. Zu lange dauerte die Zeit, in der sie sich coronabedingt einschränken und auf Kontakte verzichten mussten. Klubs und Kneipen blieben dicht. Die Parks waren da die logische Ausweichlocation.

Doch das Feiern im Freien führt zu Problemen. Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich über zu viel Lärm. Und so, wie junge Menschen das Recht haben, für Jugenderinnerungen zu sorgen, haben Anwohnerinnen und Anwohner ein Recht auf geruhsame Nächte. Einfache Lösungen gibt es in einem solchen Interessenkonflikt nicht. Klar ist aber, was dafür nötig ist: wechselseitiger Respekt und der Wille, auch die Interessen der anderen Seite zu verstehen. Klar, wenn es nicht anders geht, muss die Polizei für die Nachtruhe sorgen. In erster Linie wären aber die Betroffenen selbst gefragt, unterstützt durch Mediatoren und Sozialarbeiter, Parkläufer und Jugendprojekte.

Intensivtäter in Parks: Es geht um Raub und Körperverletzung

Wenn Polizeipräsidentin Barbara Slowik nun aber warnt, dass nachts in den Parks polizeibekannte Intensivtäter ihr Unwesen treiben, kann nicht Dialog die Antwort sein. Denn nun geht es nicht mehr um dröhnendes Bassgewummer und die akustischen Auswirkungen nächtlicher Trinkspiele. Es geht um Raub und Körperverletzung. Es geht um die Sicherheit der feiernden Menschen.

Die Polizei muss im Kampf gegen diese Personen, die sich offenbar gezielt unter die Feiernden mischen, um Straftaten zu begehen, alle Register ziehen. Die Polizeipräsidentin sichert auch zu, dass genau dies geschieht, etwa mit Platzverweisen und dem Einsatz auch ziviler Polizeikräfte. Ob das Konzept aufgeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Allein auf einen baldigen Einbruch kalter Herbstnächte sollte sich die Polizei jedenfalls nicht verlassen.