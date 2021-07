Sinnvolles Nebeneinander

Die Nachricht kam überraschend. Vier der sechs Berliner Impfzentren schließen vorzeitig, das Zentrum am ehemaligen Flughafen Tempelhof sogar schon am 20. Juli. Dabei leisten die Zentren doch seit Beginn der ersten Impfstofflieferungen hervorragende Arbeit. Aber der Streit darüber schwelt seit Wochen im Hintergrund. Die Kassenärztliche Vereinigung und die Hausärzte wollen das Impfen am liebsten komplett übernehmen, sind sie doch damit in ihren Praxen bestens vertraut. Bei 20 Euro pro Impfung ist das auch ein gutes Geschäft. Aufwendig gelagert werden müssen Astrazeneca, Biontech, Moderna und Johnson & Johnson auch nicht mehr, wie zu Beginn, als Spezialkühlschränke notwendig waren.

Die Zentren haben dagegen den Vorteil, dass hier größere Bevölkerungsgruppen gezielt versorgt werden können, wie zu Beginn des Jahres, als die älteren Jahrgänge nacheinander eingeladen wurden. Auch als mit der Öffnung der Priorisierung Hunderttausende die Möglichkeit erhielten, waren und sind die Zentren eine sinnvolle und vor allem schlagkräftige Einrichtung.

Aber sie sind auch teuer. 120 Euro erhält ein Arzt für jede Stunde, die er dort die Menschen mit dem kostbaren Impfstoff versorgt, dazu kommen Miet- und weitere Personalkosten. Ein Mix aus Impfzentren und Praxen, wie ihn die Konferenz der Gesundheitsminister beschlossen hat, ist daher auch in den Herbst hinein sinnvoll. Es stehen ja Auffrischimpfungen und möglicherweise auch die zügige Immunisierung von Kindern an – sollten die Vakzine für sie freigegeben werden.

Es ist daher schwer verständlich, dass das Rote Kreuz und die Kassenärztliche Vereinigung alle Impfzentren spätestens zum 30. September schließen wollen. Geschäftliches Kalkül sollte im Kampf gegen Corona hinter der bestmöglichen Versorgung zurückstehen.