Es gibt ein Strukturproblem im Bürgeramt

Berlin. Die Terminnot in den Bürgerämtern soll Geschichte sein. Das mutige Versprechen von SPD, Linke und Grünen zu Beginn dieser Legislaturperiode hatte Kenner der Berliner Verwaltung schon vor knapp fünf Jahren in Erstaunen versetzt. Strukturelle und organisatorische Probleme sowie die schleppende Digitalisierung in den Amtsstuben waren schließlich schon vor 2017 ein Dauerthema. Dass die Bürger ihr Anliegen wirklich wie versprochen binnen 14 Tagen im Bürgeramt erledigen können, darum sollten sich aber künftig gleich zwei Staatssekretäre kümmern. Ihre Aufgabe: Die Arbeitsorganisation und IT-Ausrüstung so zu entstauben, dass viele Bürgeranliegen sich online und ohne Behördengang erledigen lassen.

Wer in den vergangenen Jahren versucht hat, sein Auto oder sich selbst in einer neuen Wohnung anzumelden, eine Geburts- oder Sterbeurkunde zu beantragen oder auch schlicht nur seiner Ausweispflicht nachkommen will, weiß, dass das Versprechen gebrochen wurde und wird. Termine sind online nicht buchbar, unter der Behördennummer 115 erfährt der Anrufer, dass er es zu seinem späteren Zeitpunkt erneut versuchen soll. Wer jetzt noch einen Reisepass für den Sommerurlaub benötigt, hat schlechte Karten.

Es ist verständlich, dass nicht alle Arbeitsabläufe in den Ämtern gleich nach dem ersten Lockdown wieder hochgefahren waren. Dass es den Bürgerämtern aber bis heute nicht gelungen ist, ihre Dienstleistungen in einem angemessenen Zeitraum zu erledigen oder überhaupt Termine zu bieten, dafür kann es kein Verständnis geben. Schließlich hat die Pandemie nicht nur Berlin, sondern alle Städte und Gemeinden getroffen, dort sind solche Zustände jedoch unbekannt. Bleibt zu hoffen, dass der nächste Senat nicht nur Versprechen abgibt, sondern das Problem in den Griff bekommt.