Nur ein weltoffenes Berlin hat eine Zukunft

Der Markenkern von Berlin ist die Freiheit. Kein anderer Begriff steht so für die deutsche Hauptstadt. West-Berlin war das Bollwerk der Freiheit im Kalten Krieg. Und dann war vor allem das Streben der Menschen nach Freiheit während der Wiedervereinigung prägend für das weltweite Ansehen der Stadt.

Bis heute ist Berlin deswegen auch ein Sehnsuchtsort für viele Menschen, die in ihrer Heimat drangsaliert werden. So wie für Vitali Alekseenok, der Belarus verlassen hat, weil das totalitäre Regime ihn eingeengt und frustriert hat. Oder wie Darvish, der wegen seiner sexuellen Orientierung verfolgt wurde. Oder Haiyuer Kuerban, der als Mitglied der Volksgemeinschaft der Uiguren vom chinesischen Staatsapparat unterdrückt wurde. Diese drei hier porträtierten Berliner stehen stellvertretend für die vielen Menschen, die zu Tausenden in diese Stadt kommen, weil sie hier frei leben können. Häufig klingt es nach Sonntagsrede, wenn man von Berlin als freiheitlicher, weltoffener Stadt spricht. Aber für die Menschen, die vor Diktatoren fliehen, die Krieg, Elend und Verfolgung hinter sich lassen wollen, ist Berlin ein realer Sehnsuchtsort. Hier können sie studieren, ihren Beruf ausüben, frei reden und schreiben. Es gibt auch Institutionen, die die Freiheit suchen, wie die Stiftung „Open Society Foundation“ des US-Milliardärs George Soros, die aufgrund der repressiven ungarischen Regierung nicht mehr unabhängig agieren konnte. Sie fand eine neue Bleibe in Berlin. Die Freiheit der Wissenschaft ist eben auch ein zentrales Element in einer Demokratie.

Berlin profitiert ganz direkt von diesen Zuzügen. Nicht nur wirtschaftlich, weil die Menschen hier arbeiten, leben und Steuern zahlen. Sondern auch durch einen Gewinn an neuen Sichtweisen und an einem Mehr an Kultur. Migration ist einer der Megatrends der Zukunft. Der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler Parag Khanna, der unter anderem Barack Obama beraten hat, beschreibt das sehr deutlich in seinem neuen Buch „Move“, in dem er die Wanderungsbewegungen auf der Welt analysiert. Nur Gesellschaften, die offen sind für Zuwanderer, werden in der Zukunft prosperieren, so der Politologe.

Jetzt kann Berlin nicht alle Menschen aufnehmen, die in der Welt verfolgt werden. „Begrenzung ist nicht per se unethisch“, formulierte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck in der Flüchtlingskrise. Und ja, es gibt auch Probleme in bestimmten von Zuwanderern geprägten Vierteln der Stadt. Der Wohnungsmarkt ist angespannt, die Universitäten und Schulen sind voll.

Manche Kräfte in der Politik – weit rechts und weit links – wollen eine Käseglocke über die Stadt stülpen. Gar von einem Zuzugsverbot war mal die Rede. Doch das wäre das Aus der Stadt, wie wir sie kennen. Im Wettbewerb der Weltregionen hat nur ein weltoffenes, freiheitliches Berlin eine Zukunft.