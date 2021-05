Testbetrügern muss das Leben schwer gemacht werden

Berlin. Gut gemeint ist bekanntlich nicht immer gut gemacht. Gerade auch in Pandemiezeiten. Nachdem die Coronatests sehnlich herbeigewünscht wurden, damit wieder erste Lockerungen möglich werden, auch wenn noch nicht der Großteil der Berlinerinnen und Berliner geimpft ist, tauchen jetzt erste Betrugsfälle auf. Weil alles so schnell gehen musste, sind dem Gesundheitsministerium offenbar erhebliche Fehler unterlaufen. Erst jetzt wird bekannt, dass beim Testen dem Betrug Tür und Tor geöffnet sind, denn es sind keinerlei Dokumentationspflichten für die Betreiber der Teststellen vorgesehen. Es muss noch nicht einmal nachgewiesen werden, dass das entsprechende medizinische Material vorhanden ist.

Zwar ist in Berlin noch kein Fall dieses Abrechnungsbetruges aktenkundig geworden, aber es ist nicht davon auszugehen, dass in diesem Geschäft ausgerechnet hier nur Engel am Werk sind. Es erscheint einfach zu verlockend zu sein, einfach eine Mondzahl an Tests abzurechnen, für die man dann ohne jegliche Kontrolle das Geld kassiert.

Diese Kontrolllücke muss natürlich schleunigst geschlossen werden, auch wenn das Geschäft mit den Tests wegen der nahenden Aufhebung der Testpflicht in Gastronomie und Einzelhandel schon bald an Attraktivität verlieren wird. Aber bis dahin muss es den Glücksrittern so schwer wie möglich gemacht werden, die Notlage in der Pandemie auszunutzen.

Wenn also Teststellen künftig die Personalausweisnummer der Getesteten speichern oder den Test auf der Krankenkassenkarte registrieren müssen, wäre schon einmal ein erster Erfolg erzielt, und der Abrechnungsbetrug würde deutlich erschwert. In diesen verrückten Corona-Zeiten wurde bereits so viel Geld ausgegeben, dass jetzt nicht auch noch auf der Zielgeraden des Kampfes gegen die Pandemie sinnlos Geld an gewissenlose Betrüger gezahlt wird.