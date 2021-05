Breite Radwege retten Leben

Zugegeben, die vergangenen Monate war ich coronabedingt deutlich weniger in der Stadt unterwegs, als ich das lange gewohnt war. In normalen Zeiten lege ich täglich zwischen 20 und 40 Kilometer auf dem Fahrrad zurück. Nicht als Sport, sondern um schnell und flexibel von A nach B zu kommen. Schon als Student bin ich aus Kreuzberg zur Freien Universität geradelt, insofern habe ich die Entwicklung und den Ausbau der Rad-Infrastruktur in fast allen Bezirken über viele Jahre als direkt Begünstigter erleben dürfen.

Das ist auch notwendig. Waren wir Radfahrenden früher eine kleine, fast verschworene Gemeinschaft, hat sich unsere liebste Fortbewegungsart in den letzten Jahren zu einem Massen-Verkehrsmittel gemausert. Es ist eng geworden auf Berlins Radwegen. Und dazu brauchte es keine Gorilla-Bringdienstler oder Lieferando-Helden.

Radverkehr in Berlin: Es tut sich was

Natürlich bin ich schockiert und zutiefst traurig zu hören, dass gerade bei mir um die Ecke auf der Frankfurter Allee in Friedrichshain eine junge Radfahrerin zu Tode kam. Sie wollte offenbar einem Lieferwagen auf der inzwischen auf der Fahrbahn aufgemalten Radspur ausweichen und wurde dann von einem Lastwagen erfasst. Solche Vorfälle sind ein Argument dafür, die Radwege breiter zu machen und sie besser gegen parkende Autos und Lieferwagen zu schützen. Aber es tut sich ja etwas in Berlin. Vor allem in der Innenstadt wird inzwischen so geplant und auch gebaut, wie es angemessen ist, um den Radverkehr in der Stadt wirklich sicherer und für viele auch schneller zu machen.

Wer die gefühlt 100 Meter breite Danziger Straße kennt und sich als Radfahrer jahrelang ärgerte, dort – wenn überhaupt – auf einem rumpeligen, vielleicht 80 Zentimeter breiten Streifen zwischen Bordstein und den querparkenden Autos vorbeidrücken zu müssen, kann nur begrüßen, was dort nun geschieht. Es wird ein breiter Radstreifen aufgemalt. Und es werden sogar Überholspuren eingerichtet.

Auch Schnellfahrer brauchen Raum auf den Radspuren

Das ist ein echter Fortschritt. Denn anders als Kraftfahrzeuge, unter denen selbst die ältesten Fahrzeuge problemlos auf 30 oder auch 50 Stundenkilometer beschleunigen, schaffen Radfahrer ein solches Tempo nicht. Wer im Auto in der Stadt andere überholen muss, ist schon fast ein Raser-Rowdy.

Auf dem Rad ist das völlig anders. Hier sind die Geschwindigkeitsunterschiede deutlich größer. Manche schaffen zehn, andere 35 Stundenkilometer. Manche rollen nur ganz entspannt durch ihren Kiez. Andere nutzen das Rad auch für mittlere oder lange Strecken als konkurrenzfähiges Verkehrsmittel. Wenn gewünscht wird, dass Menschen ihr Auto stehen lassen und auch Busse und Bahnen entlasten, dann brauchen auch Schnellfahrer ihren Raum auf den Radspuren. Denn auf die Auto-Fahrbahn auszuweichen, um eine Gruppe Touristen auf Mieträdern zu überholen, kann ebenso lebensgefährlich sein wie eine zugeparkte Radspur. Und wenn Poller Letzteres verhindern, umso besser. Jeder Radunfall ist einer zu viel. Und anders als Autos haben Fahrräder eben keine Knautschzone.