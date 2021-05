Berliner Wirtschaft: Neustart-Hilfe dringend nötig

Schon in der Corona-Krise haben sich Fehler und Versäumnisse der Vergangenheit gerächt. Anstatt an die Zukunft zu denken, ging Berlin die Sache mit der Digitalisierung nicht ganz so vehement an wie eigentlich nötig und fand sich 2020 zum Teil hilflos wieder, als man feststellte, dass Teile der Verwaltung im Homeoffice kaum arbeitsfähig waren. Deswegen gilt nun umso mehr: Heute schon an morgen denken und mit richtigen Leitplanken die wirtschaftliche Erholung beschleunigen.

Vorschläge dafür haben die Industrie- und Handelskammern (IHK) aus Berlin und Brandenburg vorgelegt. Darin finden sich Maßnahmen, deren Umsetzung von der Politik leichter zu machen ist und eben auch Forderungen, die Kopfschmerzen bereiten dürften. Keine Steuererhöhungen bis Ende 2022 zum Beispiel. Aus Sicht der Wirtschaft ist das verständlich. Wachstum der Unternehmen – und auch wieder mehr Jobs – wird es nur ohne höhere Steuern geben. Gleichzeitig sind die öffentlichen Kassen leer. Möglicherweise stehen Planungen zu Investitionen in Schulen oder Öffentlichen Nahverkehr auf wackligeren Beinen als vor der Krise.

Berlin steckt nun in der Zwickmühle, sollte sich im Sinne der Wirtschaft aber klar dazu bekennen, keine neuen Belastungen einzuführen. Denn klar ist auch: Je schneller die Firmen in der Hauptstadt wieder an die Geschäftslage vor der Krise anknüpfen können, desto eher füllen sich auch wieder die Steuerkassen. Für die Politik muss es nun darum gehen, nicht die angezogenen Handbremse zu verordnen, sondern erfolgreiches Wirtschaften zu ermöglichen. Fortschritte bei der Verwaltungsdigitalisierung und schnellere Genehmigungsverfahren sollten sowieso zum guten Ton gehören. Aber Engagement und Kreativität ist in allen Bereichen nötig, um schon heute eine bessere Zukunft schaffen zu können.