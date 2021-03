Mehr Tempo für Berlins Westen

Berlin. Es klingt ein bisschen nach Märchenstunde. Unmittelbar am S-Bahnring, am Eingangstor zur City West, liegt ein Gebiet, so groß, dass mehr als 200 Fußballfelder darin Platz finden würden, und wartet darauf, wachgeküsst zu werden. Alles, was Berlin so dringend braucht, könnte hier entstehen: Wohnungen, Gewerbeansiedlung, Platz für soziale und kulturelle Einrichtungen und natürlich Grünflächen.

Doch wie in jedem guten Märchen gibt es eine große Schwierigkeit, die zunächst überwunden werden muss: Das riesige Areal ist durchzogen von großen Verkehrsachsen, von Bahndämmen und Autobahnen. Das hat dafür gesorgt, dass das Gebiet jahrzehntelang unter- und fehlgenutzt vor sich hindämmerte. Mit dem anstehenden Umbau des Autobahndreiecks Funkturm gibt es nun erstmals die Chance auf echte Stadtentwicklung in einem Bereich, der hervorragende Voraussetzungen für ein Stadtquartier bietet, zumal mehrere S-Bahn-Linien und Stationen bereits vorhanden sind. Davon können die Bewohner beispielsweise der Wasserstadt Oberhavel in Spandau nur träumen.

Weniger erfreulich ist dagegen, wie viel Zeit sich die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mit dem Wachküssen lassen will: Allein für den vorgeschalteten Bürgerdialog sind drei Jahre eingeplant. Erst dann folgt der Wettbewerb zur Erstellung eines Masterplans – ein Prozess, der wiederum mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird.

Es ist zwar richtig, dass der Umbau für das Autobahndreieck frühestens 2023 beginnt. Aber dass bis dahin gerade erst die Meinung der Bürger eingeholt wurde und mit der konkreten Planung überhaupt erst begonnen werden soll, ist reichlich unambitioniert. Hier sollte die Verwaltung von Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) mehr Fahrt aufnehmen, damit die Planungen für einen „Stadteingang West“ nicht wie bei Dornröschen im Dauerschlaf versinken und die Berliner hundert Jahre auf ein Happy End warten müssen.