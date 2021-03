100 Jahre Frauentag: Es gibt noch viel zu tun

Er hat eine lange Geschichte, der Frauentag. Anfang des 20. Jahrhunderts schlug die deutsche Sozialistin Clara Zetkin einen internationalen Tag für Frauen vor, die Idee kam aus den USA. 1911 wurde der Frauentag dann erstmals in Deutschland und einigen anderen europäischen Staaten gefeiert, jedoch am 19. März. Sozialistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien war dieser Tag sehr wichtig, um für mehr Frauenrechte zu kämpfen, auch um das Frauenwahlrecht durchzusetzen. 1919 wurde dieses Wahlrecht dann eingeführt. Und seit 1921, also seit genau 100 Jahren, hat der Frauentag seinen festen Platz im Kalender – und wird seitdem immer am 8. März begangen. In Berlin ist der Frauentag seit drei Jahren ein Feiertag, eingeführt von der rot-rot-grünen Landesregierung, die damit auch bundesweit ein Zeichen für die Gleichstellung von Frauen setzen will. Denn diesen Feiertag, den gibt es nur in unserem Bundesland.

Hat sich seitdem die Situation der Frauen in Berlin geändert? Der Senat legt – wie inzwischen fast alle Parteien – großen Wert auf die Förderung von Frauen, besetzt wichtige Positionen mit Frauen – so werden die Stadtreinigung und die Berliner Verkehrsbetriebe von Frauen geleitet. Aber nicht immer gelingt es, eine Frau für solche attraktiven Jobs zu finden. Die Messe Berlin, deren Chefposten kürzlich überraschend frei wurde, führt wieder ein Mann.

In der Corona-Pandemie, das mussten wir in den vergangenen zwölf Monaten lernen, hat sich die Situation von vielen Frauen leider wieder verschärft. Durch die Lockdowns mit geschlossenen Kitas und Schulen, durch Homeschooling ist die Betreuung der Kinder, die Versorgung der Familien wieder überwiegend bei den Frauen hängen geblieben. Auch wenn PR-Agenturen gern Fotos vom Homeoffice verbreiten, auf denen Männer die kleine Tochter oder den Sohn auf dem Schoß haben und parallel am Computer arbeiten. In der Realität sitzt leider meist die Frau mit dem Kind da. Auch das sogenannte Gender-Pay-Gap ist immer noch real. Nach aktuellen Studien verdienen Frauen durchschnittlich 19 Prozent weniger als Männer. Zum einen weil Frauen seltener Führungspositionen einnehmen als ihre männlichen Kollegen, zum anderen weil sie häufiger in Teilzeit arbeiten. Sicherlich: Viel ist bei der Entlohnung schon geschehen, viel muss sich aber noch verändern, will man die Gleichstellung von Frauen und Männern realisieren.

Ein Frauentag ist ein guter Anlass, an das, was noch zu tun ist, zu erinnern.