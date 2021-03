Kommentar: Über das Zählen der Radfahrer

Kaum ein Thema wird so heiß diskutiert wie der Ausbau des Radwegenetzes in Berlin. Sei es, dass Parkplätze für neue Radstreifen wegfallen sollen, wie aktuell am Tempelhofer Damm, oder dass Rad-Schnellwege den Umstieg auch für Menschen aus den Außenbezirken attraktiv machen sollen. Während Einigkeit darüber besteht, dass der Anteil an Radfahrern in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat, ist unklar, wie viele Berliner wirklich täglich in die Pedale treten. Von bis zu 500.000 im Sommer ist die Rede, in manchen Straßen soll der Anteil an Radfahrern höher sein als der der Autofahrer, wie zum Beispiel in der Kastanienallee in Prenzlauer Berg. Umso wichtiger ist es für die Diskussion über den Ausbau der Radinfrastruktur zu wissen, wie die Situation sich genau darstellt.

An insgesamt 17 Zählstellen zwischen Spandau und Biesdorf wird der Radverkehr bereits genau gemessen. Nun sollen zwölf weitere dazu kommen. Das ist sicherlich sinnvoll, um ein umfangreiches Bild zu erhalten und besondere Fahrrad-Hotspots zu identifizieren. Richtig aussagekräftig sind diese Zahlen aber nur, wenn sie ins Verhältnis zur Entwicklung des Auto-, Fuß- und öffentlichen Nahverkehrs gesetzt werden. Denn den Verkehr muss man als Ganzes betrachten. Erst dann hätte man eine Vergleichsbasis, um das Straßenland anders zu verteilen.

Doch die Erfahrungen der vergangenen vier Jahre haben leider gezeigt, dass sich Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) in gleich mehreren Großprojekten verzettelt hat und am Ende keines dieser Vorhaben zügig vorangeht. Das ist bedauerlich. So könnte von der Einrichtung der Zählstellen am Ende kaum mehr übrig bleiben als eine Spielerei im Internet, an der man die Entwicklung des Radverkehrs verfolgen und sehnsüchtig daran denken kann, wie vernünftig doch alles sein könnte.

