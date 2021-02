Rigaer 94 - Das Problem kann nicht mehr ausgesessen werden

Die beiden Entscheidungen des Kammergerichts und Verwaltungsgerichts zur Rigaer Straße 94 haben es in sich. Die Bewohner müssen einen Brandschutzgutachter ins Haus lassen, und die Polizei muss ihn beschützen. Das Thema gewinnt im Wahljahr damit deutlich an Dynamik und wird zum Stresstest für die Regierung.

Die beiden Gerichte haben mit ihren Entscheidungen die Rechtsauffassung von Polizei und Senat kassiert. Ein großer Polizeieinsatz wird damit noch vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus wahrscheinlich, die Rigaer Straße wird so zum Wahlkampfthema. Die linke Szene kündigte im Internet bereits massiven Widerstand an.

Riss zwischen Linken, Grünen und SPD wird damit tiefer werden

Der Riss zwischen Linken und Grünen auf der einen Seite und den Sozialdemokraten auf der anderen Seite wird damit tiefer werden. Denn während Linke und Grüne in der Vergangenheit Sympathien für die Hausbesetzer im Friedrichshainer Nordkiez zeigten, hat die SPD unter der Spitzenkandidatin Franziska Giffey einen „Law and Order“-Kurs angekündigt. Über die Entscheidung der Gerichte ist man in weiten Teilen der Sozialdemokraten nicht unglücklich.

Was bedeuten die Urteile? Zuallererst kann das Problem nicht mehr ausgesessen werden. Vor allem das Verwaltungsgericht ist in seiner Begründung sehr deutlich. Die Polizei muss Eigentümer und Gutachter, wenn die das Haus betreten und das verlangen, schützen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) drohen also wie seinem Amtsvorgänger Frank Henkel (CDU) unschöne Bilder aus der Rigaer Straße. Im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger kann Geisel die Polizei aber rechtlich sauber in das Haus schicken. Und stimmen die Gerüchte aus Sicherheitskreisen, wird man damit nicht bis zum August warten, sondern sehr zügig handeln.

Dynamik birgt erhebliches Risikko für den Innensenator

Allerdings birgt diese Dynamik auch ein erhebliches Risiko für den Innensenator. Denn Teile der linksradikalen Szene haben erheblichen Widerstand angekündigt. Mit diesem ist nicht nur im Nordkiez zu rechnen, sondern dezentral in der ganzen Stadt. Die Rigaer Straße 94 ist mehr noch als die zuletzt geräumte Liebigstraße 34 ein Symbol der linksmilitanten Szene. Bilder von ausufernden Straßenschlachten und Sachbeschädigungen kann die SPD ihrerseits im Wahlkampf nicht gebrauchen.